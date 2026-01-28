Truy tìm nguồn gốc ván gỗ trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có thư gửi các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn xã, phường cung cấp thông tin các tấm ván gỗ mà nhóm cướp ngân hàng sử dụng che lấp hố chôn chiếc xe máy.

Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 19-1, hai đối tượng đã xông vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Phòng giao dịch Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) dùng vật dụng giống súng ngắn, khống chế nhân viên, khách hàng cướp 1,8 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Công an đề nghị ai có thông tin liên quan các tấm ván gỗ - được phát hiện tại hiện trường vụ án - thì cung cấp ngay để phục vụ công tác điều tra

Hiện tại Công an tỉnh Gia Lai đã xác định được những thông tin liên quan đến vụ cướp tài sản nêu trên. Các đối tượng gây ra vụ việc có đặc điểm mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab; sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-313.12; mang theo balo màu xanh và sử dụng vật giống súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện tại hiện trường hố chôn xe máy sau khi tẩu thoát, có một số tấm ván gỗ thông ba lá; kích thước mỗi tấm dài từ 0,92m đến 1,02m; rộng khoảng 22cm; dày từ 1,5cm đến 2cm.

Do đó, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn có đóng, mua bán ván gỗ có đặc điểm như trên cho các cá nhân, người dân trên địa bàn trong khoảng thời gian trước, trong và sau ngày 19-1-2026, thì cung cấp thông tin liên quan đến người mua cho cơ quan Công an.

Công an cũng khuyến cáo người dân không bao che, tiếp tay cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ cướp ngân hàng. Công an đề nghị người dân cung cấp thông tin, tố giác các tổ chức, cá nhân có biểu hiện che giấu, hỗ trợ, làm ngơ để các đối tượng cướp ngân hàng có điều kiện lẩn trốn.