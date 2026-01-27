HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Con xem lại camera 7 ngày rồi 'sốc' nặng khi thấy cảnh nữ giúp việc đối xử với mẹ già 82 tuổi

Trang Anh - H.Linh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chiều 27/1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ nữ giúp việc bạo hành cụ bà gần 90 tuổi.

Con xem lại camera 7 ngày rồi 'sốc' nặng khi thấy cảnh nữ giúp việc đối xử với mẹ già 82 tuổi

Trương Văn Tú sinh năm 2001 ra đầu thú


bạo hành

Giúp việc bạo hành

