Con xem lại camera 7 ngày rồi 'sốc' nặng khi thấy cảnh nữ giúp việc đối xử với mẹ già 82 tuổi
Trang Anh - H.Linh |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chiều 27/1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ nữ giúp việc bạo hành cụ bà gần 90 tuổi.
