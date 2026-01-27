Trương Văn Tú sinh năm 2001 ra đầu thú

Ngày 27/01/2026, Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Trương Văn Tú (sinh năm 2001, trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) ra trình diện.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc bắt nguồn từ tháng 7/2024. Anh H. (trú tại Hưng Yên) có thỏa thuận ứng tiền cho nhóm của Tú để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Theo cam kết, nhóm của Tú sẽ dùng số tiền này để mua lại USD trả cho anh H. Tuy nhiên, sau khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ tại ngân hàng, Tú đã bất ngờ cầm toàn bộ 25.000 USD (tương đương hơn 600 triệu đồng) rồi nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát.

Quyết định truy nã Trương Văn Tú - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, ngày 08/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do Tú đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc, ngày 11/12/2025, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với bị can này. Sau một thời gian kiên trì rà soát và phối hợp cùng gia đình để tác động, thuyết phục, đến ngày 25/01/2026, Công an phường Vĩnh Tuy đã vận động thành công Tú ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.