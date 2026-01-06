Truy tìm người đàn ông ngoại quốc đánh tử vong bạn gái tại sòng bạc ở Campuchia

Một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài đang bị cảnh sát ráo riết truy tìm sau khi hành hung bạn gái đến tử vong tại một sòng bạc ở Sihanoukville.

Vụ việc xảy ra tại sòng bạc Gandaw, thuộc phường 4, thành phố Preah Sihanouk vào dịp cuối tuần qua.

Hình ảnh tại hiện trường

Người phụ nữ được cho là chị gái của nạn nhân

Nạn nhân trong tình trạng bị thương đã được đưa lên một chiếc xe tuk-tuk để chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Preah Sihanouk cấp cứu. Tuy nhiên, phía bệnh viện báo cáo rằng người phụ nữ này đã tử vong trước khi được đưa đến nơi.

Sihanoukville, hay còn gọi là Preah Sihanouk, là một thành phố cảng quan trọng nằm ở phía nam Campuchia, từng được biết đến như một thiên đường nghỉ dưỡng với những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, bộ mặt của thành phố này đã thay đổi hoàn toàn dưới tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ, biến nơi đây thành một đại công trường với hàng loạt tòa nhà cao tầng và các tổ hợp sòng bạc quy mô lớn.

Hiện nay, Sihanoukville không chỉ là trung tâm vận tải biển quan trọng nhất của quốc gia với cảng nước sâu duy nhất mà còn trở thành một điểm nóng về hoạt động giải trí và cờ bạc. Mặc dù chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc thắt chặt quản lý, khu vực này vẫn thường xuyên được nhắc đến trong các báo cáo về tình hình an ninh phức tạp.