Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm (SN 1990), trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra vào tháng 7/2024 do đối tượng Trần Quang Minh (SN 1978), trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cầm đầu.

Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng nêu trên cần thông báo ngay cho Điều tra viên Nguyễn Lương Vương (số điện thoại 0935.356.589) hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 100 tỷ đồng… Tiền thắng thua của các đối tượng đánh bạc thực hiện thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó ngày 30/6/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị triển khai 6 tổ công tác đồng loạt tiến hành triệu tập Trần Minh Quang (nhân thân, lai lịch nêu trên) cùng với 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet để đấu tranh.

Cơ quan Công an xác định, Quang là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với nhiều con bạc tham gia.

Cụ thể, Quang đã mua 2 tài khoản siêu tổng của một tài khoản Telegram trên mạng xã hội rồi lập ra 4 tài khoản tổng giao cho 4 đối tượng cấp dưới điều hành. Các đối tượng cấp dưới này lại tiếp tục tạo ra các tài khoản cấp độ đại lý và thành viên để thực hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Trần Minh Quang (ngoài cùng bên trái) cùng các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại thời điểm phá án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng có liên quan; thu giữ tang vật gồm 150 triệu đồng tiền mặt, 1 bộ máy vi tính để bàn, 1 Macbook Air, 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 3 ô tô… cùng nhiều số tài khoản ngân hàng, tài liệu chứng cứ khác.

Sau khi thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố các bị can, gồm Trần Minh Quang, Nguyễn Văn Thành Vĩ, Trần Văn Hùng, Trần Phước Hải, Võ Như Cường, Đặng Văn Hữu (cùng trú tại TP Đà Nẵng) về tội “Tổ chức đánh bạc”; đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Quang, Hồ Văn Lành, Đàm Phan Nhuận, Đỗ Phú Thạnh, Lê Văn Chung về tội “Đánh bạc”. Đồng thời ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng khác về hành vi “Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao”.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, xác định đối tượng Bùi Thái Cảm (nhân thân, lai lịch nêu trên) có lấy một trang mạng cá độ bóng đá từ bị can Nguyễn Văn Thành Vĩ.

Trong trang mạng có 1000 điểm, quy ước mỗi điểm là 12.000 đồng. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần triệu tập nhưng Bùi Thái Cảm không chấp hành. Xác minh tại nơi cư trú được biết Bùi Thái Cảm không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ.

Vì vậy, để đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định truy tìm đối với Bùi Thái Cảm để phục vụ công tác điều tra.