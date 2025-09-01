Khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Thị Ngọc

Tối 31/8 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đó, Công an xã An Phước và Công an phường Tam Phước kết hợp, kiểm tra hành chính các điểm phức tạp trên địa bàn giáp ranh.

Qua kiểm tra, phát hiện tại một phòng trọ có 6 thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Trần Trung Kiên; Nguyễn Thị Ngọc; Nguyễn Trần Mộng Ngọc; Nguyễn Văn Long; Phạm Thị Thu Hương và Vi Văn Quân.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại Công an xã An Phước (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Công an xã tiến hành kiểm tra trong nhà vệ sinh của phòng trọ, phát hiện 5 gói nylon dạng túi zip bên trong chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy, đồng thời, trên gác lửng của phòng trọ, phát hiện 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và 1 gói nylon bên trong có các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Qua làm việc, xác định Trần Trung Kiên và Nguyễn Thị Ngọc có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Công an xã An Phước lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra Quyết định tạm giữ đối với Kiên và Ngọc, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



