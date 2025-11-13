Thông tin trên CAND ngày 13/11 cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định truy tìm Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ).

Ông Lê Hoàng Anh được xác định liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng từ việc bán đất nền “ảo” xảy ra tại Công ty Tây Đô.

Cùng ngày, công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, trong thời gian từ 2022 đến 2024, ông Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ (trước đây thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ông Xuân đưa ra thông tin Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long - chủ đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời Trịnh Thanh Xuân, nhiều người ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua ông Xuân, nhưng không nhận được đất như cam kết. Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty Nam Long và hai bên đã thanh lý hợp đồng vào tháng 4/2023.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân - Ảnh: Người lao động

Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý nào để được quy đổi nền như cam kết. Mặc dù biết rõ việc này nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện rõ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho ông Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ điều tra viên Hoàng Văn Sỹ; điện thoại: 0916.00.88.35 để trình báo và phối hợp giải quyết.