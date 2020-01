Truy tìm đối tượng nghi sát hại cô gái vùi trong cát dưới bờ suối ở Lào Cai

Để phục vụ công tác điều tra vụ án "Giết người" xảy ra ngày 25/1, tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh này thông báo truy tìm đối tượng nghi vấn gây án có tên Triệu Ton Kiều (có tên gọi khác là Triệu Nguyên Châu) sinh năm 1997, dân tộc Dao, trú thôn Khe Tào, xã Nậm Tha.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Lào Cai đề nghị công an các huyện, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các đồn, xã, phường nắm tình hình địa bàn, kiểm tra các phòng trọ, nhà nghỉ, bến xe, bến tàu, điểm đón trả khách taxi để phát hiện thông tin đối tượng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lào Cai có nhiệm vụ kiểm soát chặt các đối tượng xuất nhập cảnh, tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến biên giới để kịp thời ngăn chặn đối tượng có thể bỏ trốn sang Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), trong lúc xuống suối thuộc xã Nậm Tha rửa tay, người dân bàng hoàng phát hiện cánh tay thò ra khỏi mặt đất nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra, bước đầu làm rõ danh tính nạn nhân là chị Trần Thị L. (SN 1996) trú tại xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân được cho là bị ngạt.

Trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân L. có đi uống rượu cùng nhóm bạn.

Chính quyền địa phương cho biết, chị L. đã lập gia đình và có một con gái nhưng cuộc sống vợ chồng có nhiều khúc mắc nên chị đã li hôn về ở với bố mẹ đẻ, gia đình thuộc diện khó khăn.