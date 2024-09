Ngày 12/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Lê Minh Tùng (SN 2002; HKTT: Nghi Tân, Cửa Lò, Nghệ An) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đọat tài sản.

Cụ thể, theo đơn trình báo, Lê Minh Tùng là nhân viên giao hàng, lắp đặt ắc quy cho khách tại cửa hàng trên đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, Tùng đã nhiều lần lắp đặt ắc quy cho khách, thu tiền nhưng không nộp về cửa hàng hoặc tự ý lấy hàng mang đi bán.

Ngoài ra, khi đi làm, Tùng được giao sử dụng xe máy Yamaha Sirius của cửa hàng nhưng sau khi nghỉ việc, Tùng không trả tiền hàng và xe máy.

Đối tượng Lê Minh Tùng. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Vì vậy, để phục vụ điều tra, Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng Lê Minh Tùng. Ai biết thông tin về đối tượng Tùng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân theo SĐT 0983583686, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.