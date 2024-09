Bắt Trần Văn Hưởng và Lương Văn Tùng

Ngày 12/9, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Lương Văn Tùng (SN 1995, trú tại Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Trần Văn Hưởng (SN 1997, trú tại Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/7/2022, nhóm của Tùng và Hưởng có xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn tới việc gây thương tích với nhóm này. Ngày 8/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau nhiều lần triệu tập đối tượng Tùng và Hưởng đều không có mặt tại nơi cư trú.

Hai đối tượng truy nã bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 31/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Tùng và Hưởng. Đến ngày 8/9/2024, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ thành công 2 đối tượng Trần Văn Hưởng và Lương Văn Tùng. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.