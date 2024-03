Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đang xác minh đơn tố giác Phạm Công Tuyên (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về hành vi “làm nhục người khác" trên mạng xã hội và “đe dọa giết người”.

Theo trình báo, sau khi chia tay, Tuyên thường xuyên làm phiền và yêu cầu gặp gỡ người yêu cũ. Không đạt được mong muốn, Tuyên đã lên mạng xã hội facebook đăng tải nhiều hình ảnh nhằm bôi nhọ nhục mạ, đồng thời nhắn tin đe dọa tính mạng của người này.

Công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

"Ai biết thông tin về đối tượng Phạm Công Tuyên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân qua số điện thoại 0917966633, báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định", Công an TP Hà Nội thông báo.