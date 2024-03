Bắc Giang: Người đàn ông đâm vợ và mẹ vợ rồi nhảy từ nóc nhà nghỉ xuống đất

Chiều 3/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tích, sinh năm 1973, trú tại thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tích. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Trước đó, ngày 1/3, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo của Công an xã Thái Sơn với nội dung: Do mâu thuẫn trong gia đình, khoảng 23h15' cùng ngày, tại gia đình chị Dương Thị Ch. (sinh năm 1981) ở thôn Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Tích đã dùng dao nhọn đâm trúng bụng vợ mình là chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1973) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đ. (sinh năm 1949).

Hậu quả bà Đ. bị thương ở vùng bụng, còn chị H. bị thương ở vùng mặt, tay, bụng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện sau đó chuyển lên tuyến trên.

Sau khi gây án, Tích đã cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe môtô.

Đối tượng Nguyễn Văn Tích cố thủ nhiều giờ trên nóc một nhà nghỉ rồi nhảy xuống đất. Ảnh: Báo Bắc Giang

Theo thông tin mới nhất trên báo Bắc Giang, trong quá trình bỏ trốn, Tích đã vào một nhà nghỉ ở huyện Hiệp Hòa ẩn náu. Khi bị người dân phát hiện, đối tượng đã leo lên nóc nhà nghỉ.

Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục nhiều giờ nhưng đối tượng không hợp tác. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2/3, Nguyễn Văn Tích đã nhảy xuống đất, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.