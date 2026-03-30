Ngày 30-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phát thông báo truy tìm ông Hồ Sỹ Tuấn (SN 1996; trú thôn 4, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 570 triệu đồng.

Chân dung ông Hồ Sỹ Tuấn

Theo kết quả xác minh ban đầu, ông Hồ Sỹ Tuấn từng là cán bộ Công an tỉnh Nghệ An và đã xuất ngũ vào cuối năm 2025. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến năm 2025, ông Tuấn có quan hệ làm ăn với một người đàn ông tên H. (trú tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) thông qua một nhóm Zalo chuyên mua bán vé máy bay.

Hai bên thống nhất góp vốn để mua vé máy bay phục vụ các đoàn khách. Với mỗi giao dịch thành công, ông Tuấn cam kết chia hoa hồng cho ông H. Thời gian đầu, các khoản lợi nhuận được chi trả đầy đủ, đúng hạn, tạo được sự tin tưởng.

Sau đó, ông Tuấn tiếp tục thuyết phục ông H. góp thêm vốn với số tiền lớn hơn để mở rộng hoạt động. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng 570 triệu đồng, ông Tuấn bất ngờ cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. Nhận thấy dấu hiệu bị lừa đảo, ông H. đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Hồ Sỹ Tuấn cần kịp thời thông báo đến địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; liên hệ điều tra viên Chu Anh Thuận (SĐT: 0961.292.212) để phối hợp xử lý.