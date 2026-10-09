Truy tìm bé trai 11 tuổi bất ngờ mất tích ở TP.HCM

Công an phát đi thông báo khẩn tìm kiếm em Phạm Tiến Mẫn (SN 2015) ở xã Thanh An, TP.HCM. Cháu bé rời nhà từ chiều qua (8/10), có đặc điểm người gầy, bị hội chứng tâm thần, tăng động và ít nói, hiện gia đình đang vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con.

Ngày 9/10, Công an xã Thanh An (TP.HCM) phát thông báo truy tìm em Phạm Tiến Mẫn (SN 2015, ngụ ấp Đồng Trai, xã Thanh An, TP.HCM).

Theo Công an, em Mẫn người gầy, cao khoảng 1,5m; nặng khoảng 30kg, tóc cắt ngắn; cháu bị hội chứng tâm thần, tăng động, ít nói.

Chân dung em Phạm Tiến Mẫn (SN 2015, ngụ ấp Đồng Trai, xã Thanh An, TP.HCM).

Theo thông tin từ gia đình, em Mẫn rời khỏi nhà vào khoảng 16h ngày 8/10 tại khu vực gần nhà tại ấp Đồng Trai, xã Thanh An, TP.HCM. Đến nay, gia đình chưa liên lạc được và chưa xác định được tung tích cháu.

Công an xã Thanh An đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn xã, các địa phương lân cận quan tâm phối hợp tìm kiếm.

Nếu phát hiện em Mẫn có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan đến nơi ở, quá trình di chuyển của cháu, đề nghị báo cho Công an xã Thanh An hoặc công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, hỗ trợ đưa cháu về với gia đình.

Thông tin liên hệ Công an xã Thanh An địa chỉ đường ĐT744, ấp Bến Tranh, xã Thanh An, TP.HCM; số điện thoại 02743584007.