Truy tìm 6 cá nhân liên quan vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” qua livestream Facebook

Công an tỉnh Lâm Đồng truy tìm 6 cá nhân để điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi lô tô qua livestream trên Facebook.

6 cá nhân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng truy tìm. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát thông báo truy tìm 6 cá nhân có liên quan đến vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” do đối tượng Hoàng Phạm Nguyệt Vi tổ chức dưới hình thức chơi lô tô qua livestream trên mạng xã hội Facebook.

Theo cơ quan điều tra, vụ án được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện, triệt phá vào ngày 13/2/2025 tại phường Phan Thiết. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cần truy tìm 6 cá nhân để phục vụ công tác giải quyết vụ án.

Danh sách gồm: Huỳnh Việt Trinh (SN 2002, ngụ xã An Biên, tỉnh An Giang); Huỳnh Thị Kim Thảo (SN 1995, ngụ xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang); Võ Minh Mẫn (SN 2004, ngụ xã Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long); Lê Văn Hưng (SN 1996, ngụ xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An); Trịnh Thị Mai (SN 1990, ngụ phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Mai (SN 1995, ngụ phường An Phong, TP Hải Phòng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân phối hợp truy tìm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về 6 cá nhân trên, người dân được đề nghị thông báo ngay cho Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi 6 cá nhân có tên trong thông báo sớm ra trình diện để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.