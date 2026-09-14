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Truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Anh Văn
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Thượng tá Trần Văn Tùng mất khi nhảy sông Trà Lý cứu người tự tử được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm.

Ngày 14/9/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định 1507 về việc truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng , nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Trung tá Trần văn Tùng đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người góp phần lan toả hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì hành động cứu người - Ảnh 1.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng.

Cũng trong ngày 14/9/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định 115 về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với sĩ quan Trần Văn Tùng.

Trước đó, khoảng 9h40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987; Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên) đi qua khu vực cầu Bo, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên thì phát hiện anh Đ.V.L. (SN 1996) có biểu hiện muốn tự tử.

Thiếu tá Tùng cùng một người dân tiếp cận, thuyết phục, động viên L. từ bỏ ý định dại dột. Nam thanh niên sau đó đồng ý để anh Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, khi anh Tùng quay lại lấy xe máy, L. bất ngờ bỏ chạy và nhảy xuống sông Trà Lý.

Phát hiện sự việc, Thiếu tá Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu người. Anh tiếp cận được L. nhưng cả hai sau đó bị dòng nước cuốn mất tích.

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì hành động cứu người - Ảnh 2.

Trung tướng Lương Văn Kiểm trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với sĩ quan Trần Văn Tùng tới thân nhân của anh. (Ảnh: Khánh Linh)

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, khoảng 18h ngày 13/9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng tại khu vực sông Trà Lý, cách cầu Bo khoảng 350m về phía hạ lưu.

Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ký Quyết định số 415 truy thăng quân hàm trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

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huân chương dũng cảm

Bộ Quốc phòng.

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