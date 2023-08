Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 chiến sỹ Công an hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Sáng 2/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 liệt sỹ phòng Cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc.

Các liệt sĩ CAND hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị tại đây.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 đồng chí và anh Phạm Ngọc Anh (nguyên Chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ vào tháng 6/2023) đang làm việc gần đó đến hỗ trợ lực lượng Công an, bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, khẳng định trong suốt quá trình công tác, chiến đấu Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù đối diện với hiểm nguy nhưng các chiến sỹ vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn TTATGT và đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho gia đình Liệt sĩ Lê Quang Thành. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ba liệt sỹ Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng được vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân ghi nhận những thành tích, cống hiến của các liệt sỹ có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là ghi nhận xứng đáng với sự hy sinh của các anh mà còn góp phần tô thắm lên lá cờ truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an Lâm Đồng nói riêng và Công an cả nước nói chung.