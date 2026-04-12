Truy sát chồng mới của vợ cũ, phóng hỏa đốt nhà hàng

Ngày 11-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Toàn Thắng (SN 1985, trú tại tổ dân phố Đông Khả Phong, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về các hành vi "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Bùi Toàn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 10-4, sau khi nhận tin báo cháy tại chợ Km6, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Văn Phú huy động lực lượng, cùng người dân tổ chức chữa cháy, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Bùi Toàn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn trên một quả đồi gần hiện trường.

Khám nghiệm ban đầu, công an thu giữ hai con dao là hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận năm 2021 đã ly hôn với chị Đ.T.N.A. (SN 1988). Sau ly hôn, mỗi người nuôi một người con, Thắng nuôi con trai, con gái ở với chị A.

Trong quá trình thăm con, Thắng cho rằng thường xuyên bị phía chị A. và chồng mới ngăn cản, từ đó nảy sinh mâu thuẫn, bức xúc.

Sáng 10-4, Thắng xin nghỉ làm, di chuyển từ Ninh Bình lên Lào Cai. Khi đến khu vực chợ Km6, đối tượng mua 2 con dao làm hung khí, sau đó tìm đến nhà hàng Cua Sông - nơi chị A. và chồng là anh V.V.Q. (SN 1981) đang kinh doanh.

Tại đây, thấy anh Q. đứng trước cửa, Thắng lập tức dùng dao chém vào vùng cổ và vai nạn nhân.

Trong lúc giằng co, một con dao rơi xuống đất, Thắng tiếp tục sử dụng dao còn lại truy sát. Anh Q. bỏ chạy, đồng thời tri hô để chị A. chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn.

Không tìm thấy chị A, Thắng vào khu vực bếp, dùng dao cắt dây hai bình gas rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, thiêu rụi nhà hàng và lan sang ba nhà dân liền kề.

Hậu quả, anh Q. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Nhiều tài sản của nhà hàng và các hộ dân xung quanh bị thiêu rụi, thiệt hại đang được thống kê.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.