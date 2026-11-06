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Truy nã Trần Xuân Hiển SN 1990, ai cố tình chứa chấp sẽ bị xử lý

Trang Anh
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Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an thành phố Bắc Ninh ngày 3/11/2026 cho biết đang điều tra vụ án Trần Xuân Hiển, sinh năm 1990, nơi cư trú: Ngõ 90, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 24/5/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh) đã ra Quyết định truy nã “Nguy hiểm” đối với Trần Xuân Hiển về tội danh trên.

Công an thành phố Bắc Ninh kêu gọi Trần Xuân Hiển sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can. Trường hợp bị can cố tình tiếp tục bỏ trốn đến khi xét xử vắng mặt thì đồng nghĩa với việc bị can từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Truy nã Trần Xuân Hiển SN 1990, ai cố tình chứa chấp sẽ bị xử lý - Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an thành phố Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.

Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Truy nã Trần Xuân Hiển SN 1990, ai cố tình chứa chấp sẽ bị xử lý - Ảnh 2.

Công an kiểm tra, bắt quả tang Đoàn Tuấn Kiệt lúc 20 giờ

 

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