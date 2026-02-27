HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Truy nã toàn quốc Nguyễn Thị Tú Trinh SN 2002

Nam An |

Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 2002) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đề nghị người dân khi phát hiện báo ngay cho cơ quan chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 2002, thường trú ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Truy nã toàn quốc Nguyễn Thị Tú Trinh về tội ma túy năm 2024 - Ảnh 1.

Ảnh: CQCA

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trinh cao khoảng 1,53m, da trắng, tóc bồng bềnh dài ngang lưng, lông mày cong và dày, sống mũi thẳng, mắt hai mí, dái tai trung bình. Đối tượng có nhiều hình xăm nhận dạng như: hình xăm mực đen ở mặt trong cẳng tay phải gần cổ tay; dãy ký tự mực đen thẳng hàng ở mặt ngoài bắp tay phải gần vai; và dòng chữ “Nguyen Ngoc Hoai An” xăm ở mặt trong cẳng tay trái gần khuỷu tay.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Tú Trinh đã bỏ trốn từ ngày 18/3/2024. Trước khi trốn, đối tượng cư trú tại ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (nay là ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị bất kỳ người nào khi phát hiện đối tượng truy nã có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật. Người dân cũng được khuyến khích cung cấp thông tin cho Công an xã gần nhất hoặc liên hệ Công an xã Ninh Điền qua số điện thoại 02763.783.273 để phối hợp xử lý.

