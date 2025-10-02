HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006

Chi Chi |

Nông Thanh Hữu đã bị khởi tố về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định truy nã đối tượng Nông Thanh Hữu, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại Đội 2, Thôn AXay, xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nghề nghiệp: Lao động tự do.

Đối tượng Nông Thanh Hữu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can ngày 06/8/2025 về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, điều 145, Bộ Luật hình sự.

Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Hữu. Ảnh: CA Khánh Hòa

Nhân dân có thông tin gì về đối tượng Nông Thanh Hữu xin hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa qua Điều tra viên Phùng Mạnh Tài, số điện thoại: 0937.143.130 hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin của quý vị về đối tượng Nông Thanh Hữu sẽ được bảo mật và sẽ có những phần thưởng cho những thông tin giá trị. Pháp luật cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi bao che, chứa chấp đối tượng.

Tuyệt đối không có hành vi truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn.

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Giao cấu

truy nã

đối tượng truy nã

Công an Khánh Hòa

hiếp dâm

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại