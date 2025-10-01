Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức trục lợi chính sách bảo hiểm nhân thọ xảy ra tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ); nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1999), trú xã Nam Phước; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng.

10 đối tượng trong vụ việc. Ảnh: CA Đà Nẵng

Kết quả điều tra xác định, tháng 6/2021 bà H.T.H (trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) - là cộng tác viên của công ty bảo hiểm chi nhánh Nam Phước (Duy Xuyên) mời Nguyễn Thị Hạnh làm thư ký riêng.

Theo đó, Hạnh được giao nhiệm vụ liên hệ với khách hàng để điều chỉnh những thông tin có sai sót khi thực hiện hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Sau một thời gian làm việc, Hạnh phát hiện thủ tục thẩm định và tự xét duyệt tự động chi trả yêu cầu quyền lợi bảo hiểm của công ty có nhiều sơ hở.

Cụ thể, khi nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm (GQQLBH) trực tuyến trên ứng dụng Zalo, nếu quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng 6.000.000 đồng thì hệ thống tự động sẽ tự xét duyệt và chi trả quyền lợi. Đối với quyền lợi bảo hiểm chi trả mỗi lần lớn hơn số tiền 6.000.000 đồng thì hồ sơ mới qua Thẩm định viên thẩm định.

Từ đó, Hạnh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với khách hàng có mua bảo hiểm, bằng cách lập hồ sơ giả mạo, thông qua chính các khách hàng hoặc những người thân của các khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến, đề nghị công ty GQQLBH với mức chi trả mỗi lần dưới 6.000.000đ để hệ thống duyệt tự động.

Hạnh đã lôi kéo nhiều người, gồm Võ Thị Gái, Nguyễn Hồng Thuỷ, Huỳnh Thanh Việt, Nguyễn Ngọc Anh Tài, Vũ Thị Thuỷ, Trần Thị Viên, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lưu Thị Lan và Nguyễn Thanh Hoàng (cùng trú Đà Nẵng) làm giả 213 hồ sơ y tế để yêu cầu công ty bảo hiểm GQQLBH với tổng số tiền 546,5 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại về hành vi trên. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.