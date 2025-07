Truy nã Nguyễn Văn Nam sinh năm 1992

Công an TP Hà Nội ngày 8/7 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Nam (SN: 1992; thường trú trước đây tại: xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Trước đó, vào ngày 23/9/2024, Nguyễn Văn Nam cùng bạn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. Khi lực lượng Công an xã đến kiểm tra, các đối tượng đã bỏ chạy. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Nam (ảnh trái) và quyết định truy nã - Ảnh: CA TP Hà Nội

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 04/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can với Nguyễn Văn Nam.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội (SĐT: 0983904729), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.