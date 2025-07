Liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 35 tuổi) cầm đầu, tại buổi họp báo chiều ngày 7/7, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 44 bị can. Trong đó, 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và đã yêu cầu dẫn độ. Tuy nhiên, hiện đối tượng đang nuôi con nhỏ nên việc dẫn độ về Việt Nam cần có thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1982), là đối tượng được Phó Đức Nam giao làm kế toán riêng, thu giữ thêm bất động sản và 7 ô tô sang.

Đối tượng Phó Đức Nam - Ảnh: Bộ Công an

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã thu giữ tổng số tiền lên đến 5.315 tỷ đồng, xác định 571 bị hại và triệu tập, làm rõ gần 1.100 đối tượng liên quan. Đồng thời công an cũng đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo liên quan đến các trang web, sàn giao dịch của Phó Đức Nam liên hệ với Công an TP Hà Nội để được tiếp nhận, xác minh và được trả lại tiền theo quy định của pháp luật.

Qua đấu tranh làm rõ, Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu đô la Singapore vào ngân hàng của Singapore. Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa và thu giữ số tiền này.

Truy nã 2 trợ thủ đắc lực của Mr Pips

Hồi tháng 5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Khắc Ngọ và Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê Thanh Hóa, trú chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174, Bộ luật Hình sự.

Ngọ và Thái được xác định là "trợ thủ" của Phó Đức Nam, người hiện đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội bắt tạm giam.

Trong đó, Ngọ có vai trò là đồng phạm, được phân công quản lý chung hoạt động lừa đảo và nhân sự tại Việt Nam còn Thái được giao quản lý hoạt động khu vực.

Trịnh Văn Thái (trái) và Lê Khắc Ngọ đang bỏ trốn - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tháng 10/2024, Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam Phó Đức Nam và truy nã đối với Lê Khắc Ngọ.

Tuy nhiên, Lê Khắc Ngọ đã xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 11/5/2023, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh.

Trịnh Văn Thái đã xuất cảnh qua cửa khẩu Xa Mát thuộc tỉnh Tây Ninh vào ngày 19/11/2023, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh nên Công an Đà Nẵng cũng đã phát lệnh truy nã đặc biệt Thái.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài nước để truy bắt đối tượng Lê Khắc Ngọ, yêu cầu Lê Khắc Ngọ sớm ra đầu thú.