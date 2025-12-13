HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Truy nã Nguyễn Văn Lũy sinh năm 1988

Trang Anh |

Nguyễn Văn Lũy bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP Hà Nội cho biết hiện đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy (sinh năm 1988), thường trú tại xã Đa Phúc, huyện Sóc Sơn (cũ), để điều tra về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 8/2022, Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Xuân Giang. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng này đã mua ma túy từ Nguyễn Văn Lũy.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 31/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lũy về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (cũ) đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Lũy. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng này có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0692196731, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.

Bắt Nguyễn Chí Khiêm 19 tuổi
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

công an hà nội

Tin ngắn

báo mới

Công an huyện Sóc Sơn

Nguyễn Văn Luỹ

Xuân Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại