Truy nã đối tượng “đặc biệt nguy hiểm” Nguyễn Đình Thắng: Người dân phát hiện có thể bắt giữ, báo ngay cho công an

Nam An |

Công an phát lệnh truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Thắng, kêu gọi người dân nếu phát hiện có thể bắt giữ và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 5/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được Quyết định số 83/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 27/2/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk về việc truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Thắng, do quá trình xác minh chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.

Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Thắng tại Bắc Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh đối tượng Nguyễn Đình Thắng

Theo quyết định truy nã, Nguyễn Đình Thắng (nam), sinh ngày 9/3/1958 tại TP.HCM, quê quán tỉnh Nghệ An; quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không tôn giáo.

Trước khi vượt biên ra nước ngoài, đối tượng có nơi thường trú tại địa chỉ 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM và hiện được xác định đang ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Nguyễn Đình Thắng bị khởi tố về tội “Khủng bố” theo khoản 2, Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định.

