Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm xảy ra tại huyện Cẩm Khê. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi khi tự gây thương tích, dàn dựng tai nạn giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm hiện trường vụ trục lợi bảo hiểm với thủ đoạn tự gây thương tích

Trước đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Tạ Minh Châu (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây.

Cùng bị khởi tố, tạm giam còn có Nguyễn Anh Dũng (SN 1996), nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê, Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990) cùng trú tại xã Phú Khê (Phú Thọ) và Hà Thành Đạt (SN 1996) trú tại xã Cẩm Khê. Hai bị can Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990) và Hoàng Thị Linh (SN 2002) được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Các đối tượng trong vụ án (nguồn C.A tỉnh Phú Thọ)

Theo Báo Công an tỉnh Phú Thọ, Tạ Minh Châu đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê cùng nhiều công cụ gây thương tích như búa, kim tiêm. Sau khi những người trong nhóm đứng tên mua bảo hiểm nhân thọ, Châu đưa họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng để thực hiện hành vi.

Tại đây, Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch khiến các đối tượng rơi vào trạng thái mê man, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào vùng xương chậu, xương đùi nhằm tạo thương tích nặng giống tai nạn thật. Khi tỉnh lại, các đối tượng được hướng dẫn dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật hoặc trượt ngã khi đi suối rồi đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị để lấy hồ sơ bệnh án.

Dựa trên các giấy tờ này, nhóm người làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life và Chubb Life. Riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt khoảng 2,6 tỷ đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Hoài Thu từng làm nhân viên bảo hiểm được xác định đã cùng Châu bàn bạc, góp vốn mua bảo hiểm để trục lợi. Hoàng Văn Thắng cùng người thân là Hoàng Thị Hồng Điệp cũng tham gia đứng tên mua bảo hiểm rồi chấp nhận để Châu gây thương tích nhằm nhận tiền bồi thường.

Cơ quan điều tra cho biết đây là vụ trục lợi bảo hiểm có thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm, khi các đối tượng chủ động gây thương tích nghiêm trọng cho chính mình để hợp thức hóa hồ sơ tai nạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.