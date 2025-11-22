HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Truy nã Đặng Nam Trường sinh năm 2000

Trang Anh |

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Nam Trường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội ngày 22/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Đặng Nam Trường (SN: 2000; thường trú tại xã Hoà Xá, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, nhóm của Trường đã đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với nội dung hỗ trợ cho vay với thủ tục nhanh gọn. Sau khi có người hỏi vay, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển trước một khoản tiền cọc hoặc đóng phí để giải ngân rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Truy nã Đặng Nam Trường sinh năm 2000- Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Nam Trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Nam Trường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 09/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP  đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đặng Nam Trường.

Công an TP. Hà Nội thông báo nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (SĐT: 0977966111), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.


