Truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Phi Thiệp

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Văn Nam (SN: 1992, trú tại: Thôn My Dương, Thanh Mai, Thanh Oai, TP Hà Nội) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 11h00’ ngày 23/9/2024, tổ công tác Công an xã Thanh Mai kiểm tra phát hiện và bắt quả tang 03 đối tượng: Hoàng Văn Ba (SN: 1994, HKTT: Thôn Đại Từ, Lam Điền, Chương Mỹ, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN: 1992, trú tại: Thôn My Dương, Thanh Mai, Thanh Oai, TP Hà Nội) và Phạm Thị Khánh Hòa (SN: 1997, HKTT: Khối Sơn Cường, Quang Phong, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ qua giám định gồm: 0,019g Ketamine; 0,396g Methamphetamine và 01 coóng thủy tinh được cắm vào 01 bình thủy tinh, một đầu bình được nối với ống hút nhựa màu trắng có dính ma túy Methamphetamine

Nguyễn Văn Nam - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, đối tượng Nam đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 04/4/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Liên quan đến tội phạm ma tuý, cùng ngày, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cũng ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phi Thiệp (SN: 1997, trú tại: Đội 6, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 08/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Thiệp về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, đối tượng Thiệp đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 04/4/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nguyễn Phi Thiệp - Ảnh: CA Hà Nội

Công an đề nghị người dân nếu phát hiện các đối tượng ở đâu có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (Điều tra viên Bùi Khắc Toản, SĐT: 0983.904.729, địa chỉ: số 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), Cơ quan Công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.