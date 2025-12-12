Truy nã đặc biệt Chủ tịch Công ty Hoàng Bá Nghị

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Bá Nghị (sinh ngày 10/4/1971, quê quán Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án Nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo quyết định, Hoàng Bá Nghị bị khởi tố theo Quyết định số 1189/QĐ-CSKT ngày 3/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng không xác định được nơi cư trú, làm việc hiện tại của bị can, nên đã ra quyết định truy nã theo đúng quy định của pháp luật.

Bị can Hoàng Bá Nghị là nam giới, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, không theo tôn giáo. Trước khi bị khởi tố, Hoàng Bá Nghị giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Công nghệ Nhơn Hòa. Bị can được cấp thẻ căn cước công dân số 092071000011 ngày 18/9/2022 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an cấp.

Quyết định truy nã Nghị. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo hồ sơ, nơi thường trú của Hoàng Bá Nghị tại K2-17 Võ Nguyên Giáp, khu vực Thạnh Thuận, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Bị can được xác định đã bỏ trốn từ ngày 22/9/2022, chỗ ở trước khi trốn cũng tại địa chỉ nêu trên. Hiện nay, nơi ở của Hoàng Bá Nghị chưa được xác định. Đặc điểm nhận dạng cụ thể của đối tượng đang tiếp tục được cập nhật, phục vụ công tác truy tìm.

Bộ Công an thông báo, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an để xử lý theo quy định.

Mọi thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Hoàng Bá Nghị đề nghị liên hệ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Việt, số điện thoại 0916.561.618.