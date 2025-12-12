Tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dương

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1982) ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn với bà Tr. Th. X. Tr. (sinh năm 1972) ngụ phường An Lộc từ trước nên Nguyễn Văn Dương nãy sinh ý định giết hại bà Tr. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương. Ảnh: CA Đồng Nai

Khẩu súng cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CA Đồng Nai

Khuya ngày 06/12/2025, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr., khi bà Tr. ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ, mặc dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Tr. đã tử vong do vết thương quá hiểm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt được đối tượng Dương.

Dương chính là thủ phạm gây án. Đồng thời, công an thu giữ 01 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 05 viên đạn chì; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.