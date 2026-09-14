Truy bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ án mạng rúng động khiến 1 người chết, 2 người bị thương ở TP.HCM

Khuya 13/9, khu vực đường Võ Thị Sáu TP.HCM vẫn bị công an phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm. Vụ việc đau lòng khiến người đàn ông tử vong tại chỗ còn vợ con nhập viện cấp cứu.

Tối 13/9, Công an xã Phước Hải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, người dân phát hiện người đàn ông tử vong nằm dưới sàn một căn nhà trong con hẻm đường Võ Thị Sáu, xã Phước Hải, TPHCM. Xung quanh người đàn ông có nhiều vết máu. Đồng thời, người dân phát hiện người vợ và con trai của nạn nhân bị thương đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Nhận tin, cơ quan chức năng phong tỏa đầu con hẻm và khu vực xung quanh để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. Nghi phạm gây ra vụ án được cho là có quen biết gia đình nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt nghi phạm.

Ghi nhận hơn 22h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt khu vực hiện trường. Người dân tập trung đông trên đường Võ Thị Sáu theo dõi diễn biến vụ việc.