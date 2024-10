Thông tin trên được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông nêu tại buổi thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), chiều 30/10.

'Nguyễn Thị Thanh Nhàn nên sớm về đầu thú'

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng vận động đầu thú, truy bắt, dẫn độ các đối tượng đang bỏ trốn về nước để xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông.

" Từ đầu năm tới nay, cơ quan điều tra đã vận động đầu thú, truy bắt được 9 đối tượng truy nã trong các vụ án do cơ quan điều tra thụ lý và phục hồi điều tra theo quy định. Thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ quyết liệt ", ông Nguyễn Hữu Đông nói.

Ông Nguyễn Hữu Đông cho rằng, cơ quan điều tra phải tục phối hợp với các nước có hiệp định dẫn độ để thực hiện nhiệm vụ này.

Cũng tại họp báo, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Công ty Xuyên Việt Oil được Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định là nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra tại nhiều địa bàn và có hồ sơ rất lớn.

Theo đó, Bộ Công an đã bố trí người, phương tiện, điều kiện nhằm tập trung giải quyết, đảm bảo tiến độ các vụ án. Cơ quan điều tra đang thực hiện cùng lúc 3 việc: Củng cố chứng cứ trên cơ sở hồ sơ, chứng minh hành vi phạm tội của từng đối tượng; mở rộng điều tra nhằm "không để sót, lọt tội phạm", "những người liên quan có hành vi phạm tội phải được xét xử"; thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi tài sản triệt để.

" Cho đến nay, tiến độ cơ bản hoàn thành, còn một số vụ việc còn chậm do yêu cầu khác nhau ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Ban Chỉ đạo yêu cầu khắc phục các khó khăn, truy bắt các đối tượng truy nã để phục hồi điều tra các vụ án liên quan.

Cơ quan điều tra Bộ Công an triển khai rất nhiều giải pháp, đặc biệt hợp tác quốc tế qua dẫn độ tội phạm, ngoại giao để truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn đưa về nước.

" Tinh thần chung của cơ quan điều tra là cương quyết trong tổ chức phát hiện, tìm kiếm truy bắt đối tượng về phục vụ điều tra. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đối tượng khác đang bỏ trốn nên sớm về đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Không trở về mà trốn chạy như thế thì vẫn bị xét xử, không có điều kiện tự bảo vệ mình trước pháp luật. Thông điệp của cơ quan điều tra, Ban Chỉ đạo là các đối tượng này nên sớm trở về ", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói thêm.

Khởi tố 8 cán bộ liên quan vụ Phúc Sơn

Theo thông tin tại cuộc họp, thời gian qua đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng, bài bản của các cơ quan trong các khâu kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Từ đó, góp phần đẩy mạnh, quyết liệt, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong kiểm tra, điều tra, xử lý các vi phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, Công ty AIC, Dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng).

Liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, đến nay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã hoàn thành 5/8 cuộc kiểm tra và chỉ đạo 13 địa phương rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan và đã thi hành kỷ luật 58 tổ chức đảng, 86 đảng viên, trong đó 17 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Về xử lý hình sự, đến nay đã khởi tố 44 bị can, trong đó 10 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Riêng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã khởi tố 8 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 4 Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đến công tác thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án, Ban Chỉ đạo cũng đánh giá đạt nhiều kết quả. Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Điển hình như vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra tạm giữ số tiền, tài sản là 320 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ Thuận An, cơ quan điều tra tạm giữ số tiền 91,57 tỷ đồng, 130.000 USD. Vụ án xảy ra tại Công ty đất hiếm Việt Nam tạm giữ tiền, sổ tiết kiệm, phong tỏa giao dịch trị giá 52,95 tỷ đồng, cùng hơn 13.000 tấn đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Vụ án liên quan đến quy hoạch điện VII tạm giữ 145 tỷ đồng tiền hoàn thuế và hơn 2.270 tỷ đồng do các bị can nộp khắc phục hậu quả. Vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil tạm giữ 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, 134 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1.100 tỷ đồng, 4,7 tỷ đồng tiền mặt, hơn 490.000 USD.

Vụ án xảy ra tại Lâm đồng tạm giữ số tiền 9,05 tỷ đồng. Vụ án liên quan Tổng công ty lương thực miền Nam phong tỏa tài sản gồm 4 bất động sản và số cổ phần trị giá trên 2.056 tỷ đồng. Giai đoạn 2 vụ chuyến bay giải cứu tạm giữ số tiền 38,28 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại Bắc Ninh và AIC tạm giữ số tiền 51,3 tỷ đồng.

Trong giai đoạn thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được hơn 11.000 tỷ đồng, nâng số thu hồi từ đầu năm đến nay gần 19.000 tỷ đồng (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2023) và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay hơn 96.000 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 53,84%).