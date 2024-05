Giả vờ vào hỏi mua điện thoại, đối tượng đã sử dụng hung khí khống chế nhân viên cửa hàng và cướp 2 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max rồi tẩu thoát.

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa truy bắt thành công đối tượng cướp 2 điện thoại Iphone 14 Promax tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn. Nghi can được xác định là Vũ Văn Đức (SN 2006), trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.

Trước đó, vào hồi 12h ngày 23/5, một nam giới khoảng 20 tuổi tới cửa hàng điện thoại nằm trên Quốc lộ 1A thuộc xóm 8, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Đối tượng vào cửa hàng giả vờ mua điện thoại. Ngay khi nhân viên đưa điện thoại ra, nam thanh niên đã sử dụng hung khí để đe dọa, khống chế nhân viên cửa hàng và cướp đi 2 điện thoại Iphone 14 Promax. Sau khi gây án, nghi phạm đã cầm theo tang vật lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt. Đến đầu giờ chiều ngày 25/5 đã bắt giữ thành công đối tượng nói trên đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.