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Truy bắt đối tượng dùng dao tấn công vợ cũ tại Đồng Tháp

Anh Như - Lê Lối
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Sau khi dùng dao khống chế, gây thương tích cho vợ cũ, đối tượng Lê Gia Huy (tức Huy "Tài đui") tiếp tục cầm hung khí “đại náo” một tiệm hoa, đập phá tài sản và đâm trọng thương một người khác.

Hiện trường đập phá tài sản tại tiệm hoa. Ảnh Công an Đồng Tháp

Hiện trường đập phá tài sản tại tiệm hoa. Ảnh Công an Đồng Tháp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với VKSND đồng cấp và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Lê Gia Huy (SN 1998; ngụ xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp; thường gọi là Huy "Tài đui") về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 4/7, Công an xã Mỹ Tịnh An tiếp nhận tin báo của ông H.N.C (SN 1973) về việc con gái là H.N.M.T (SN 1998) bị chồng cũ là Lê Gia Huy dùng hung khí nguy hiểm tấn công.

Người thân của nạn nhân cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phòng riêng của chị T, anh H.N.M.K (em trai chị T) đã chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đối tượng Huy đang hung hãn kề dao vào cổ chị T, máu trên người nạn nhân bắn ra.

Trước sự phản kháng quyết liệt và can ngăn từ anh K, đối tượng Huy mới chịu buông tay và nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Chị T lập tức được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu cấp.

Khoảng 30 phút sau, Huy tiếp tục mang theo một thanh gỗ lớn xông một tiệm hoa trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An. Tại đây, đối tượng đập phá vỡ cửa kính, làm hư hỏng tủ lạnh cùng nhiều tài sản khác.

Trong lúc nhiều người đến can ngăn, Huy tiếp tục sử dụng hung khí đâm một người dân khiến nạn nhân bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An (Tây Ninh) để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo luật định.

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Tags

tấn công vợ cũ

Lê Gia Huy

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