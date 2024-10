Chiều ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố bị can 3 đối tượng Lê Thị Hường (SN 1976, ngụ xã Mường Tè, huyện Mường Tè), Bùi Văn Cường (SN 1982, ngụ xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1986, ngụ thị trấn Mường Tè), để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cơ quan điều tra xác định, Hường chủ mưu cầm đầu đường dây, ngoài ra còn có đối tượng Bùi Văn Cường là mắt xích thường xuyên giúp sức mua bán động vật nguy cấp quý hiếm.

Tang vật vụ án - Ảnh: CA Lai Châu

Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can nhưng sau đó, Lê Thị Hường lợi dụng việc đang nuôi con nhỏ để trốn tránh giấy triệu tập của công an. Ngoài ra Hường còn dùng nhiều thủ đoạn để đối phó như: đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc; đe doạ những người liên quan, yêu cầu không được khai ra Hường... rồi bỏ trốn.

Đặc biệt, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong quá trình thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Thị Hường thì Nguyễn Văn Tuấn, SN 1982, đang chung sống như vợ chồng với Hường đã có hành vi chửi bới, dùng hung khí đe dọa, chống trả người làm nhiệm vụ. Công an sau đó đã khống chế, bắt giữ và khởi tố người này về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) phát hiện có nhóm đối tượng chuyên hoạt động mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm từ huyện Mường Tè (Lai Châu) đi các tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội…

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Bùi Văn Cường - Ảnh: Công an Lai Châu

Ngày 18/5/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã bắt giữ Nguyễn Văn Toàn về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm. Tang vật thu giữ gồm 2 chi loài gấu ngựa và 7 cá thể loài rùa đầu to.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận toàn bộ số tang vật này là của Lê Thị Hường nhờ vận chuyển để mang về Hà Nội bán cho khách hàng.

Cùng ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã tiến hành khám xét nơi ở của Lê Thị Hường tại bản Mường Tè, xã Mường Tè và thu giữ nhiều động vật rừng, cùng những đồ vật, tài liệu khác liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt bị can Lê Thị Hường; làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng đồng phạm với bị can Lê Thị Hường cũng như một số đối tượng đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm vu khống, bôi nhọ lực lượng chức năng, để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.