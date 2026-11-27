Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa truy bắt được 2 trong 3 nghi phạm liên quan đến một vụ cướp xảy ra tại phường Thái Bình.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh vừa truy bắt được 2 trong 3 nghi phạm liên quan đến một vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Thái Bình.

Trước đó, ngày 24/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thái Bình (Hưng Yên).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành xác minh, rà soát đối tượng nghi vấn và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy bắt đối tượng.

Qua xác minh ban đầu xác định: Hồi 21h45 ngày 24/11, anh Đặng Thành Công (SN 1999, ở thôn Tăng bổng, xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) đang ở nhà thì có một số lạ gọi điện thoại đặt xe đi Hà Nội.

Trên đường đi, anh Công được nam thanh niên đó gửi định vị để đón tại ngã tư nút giao Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng thuộc khu vực tổ 1 Lê Hồng Phong, phường Thái Bình.

Sau khi nam thanh niên lên xe và yêu cầu anh Công lái xe đến khu vực gầm cầu Độc Lập thuộc khu vực phường Thái Bình (Hưng Yên) đón tiếp 2 nam thanh niên khác.

Tại đây, 3 thanh niên này đe dọa, yêu cầu anh Công xuống xe và chiếm đoạt 2 triệu đồng cùng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 21h ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, xã hội đã phối hợp Công an phường Thái Bình đã truy bắt được 2 nghi phạm gồm Lại Đức Côn (SN 1996, trú tại xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) và Cao Văn Đoàn (SN 2000, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) có liên quan đến vụ việc cướp tài sản trên.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tài liệu; tiếp tục xác minh, truy bắt 1 nghi phạm còn lại liên quan đến vụ việc trên.