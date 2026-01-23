Trường Vũ: "Tôi lấy vợ là lấy đại"

Mới đây, chương trình Như Quỳnh Music Story đã lên sóng với sự tham gia của Trác Thúy Miêu và danh ca Trường Vũ.

Tại đây, Trác Thúy Miêu tiết lộ một điều về danh ca Trường Vũ. Cô nói: "Khi nhận lời Như Quỳnh làm người dẫn chương trình này, điều tôi sợ nhất không phải nhạc phẩm nào mà là anh Trường Vũ. Ngồi với anh Trường Vũ chính là thử thách lớn nhất Như Quỳnh đặt ra cho tôi.

Anh Trường Vũ kiệm lời lắm, không chịu nói gì. Lần cuối tôi và anh Trường Vũ quay với nhau là cách đây 8 năm.

Lúc đó anh Trường Vũ ngồi làm giám khảo chương trình Tình Bolero. Khán giả trong nước cũng lần đầu tiên được xem anh Trường Vũ làm giám khảo một chương trình truyền hình.

Khán giả phấn khích dữ lắm, bảo tôi phải khai thác anh Trường Vũ vì anh ấy có duyên lắm, nói chuyện rất duyên. Nhưng tôi làm MC không thể khai thác được gì từ anh Trường Vũ.

Cứ lúc nào tôi hỏi đến nhận xét, cảm nhận của anh Trường Vũ về tiết mục của các thí sinh thì anh ấy chỉ nói: "Ờ em!" hoặc "Cũng được em", rồi im luôn không nói gì thêm nữa.

Thậm chí, ngay cả lúc mấy giám khảo khác cãi nhau, tranh cãi nảy lửa thì anh Trường Vũ cũng chỉ gật đầu, chẳng nói thêm điều gì.

Sau này tôi mới biết anh Trường Vũ là người gốc Hoa nên kiệm lời, ít nói lắm. Nhưng thực ra anh ấy nói tiếng Việt rất giỏi. Ở ngoài anh ấy giỡn dữ lắm nhưng lên sân khấu lại không chịu nói, chỉ hát thôi. Nãy giờ mình anh ấy giỡn trong phim trường này".

Danh ca Trường Vũ thừa nhận: "Đúng vậy, lên sân khấu tôi không nói được nhiều, chỉ nói ở ngoài thôi".

Trác Thúy Miêu thấy vậy liền hỏi: "Thế bình thường anh yêu đương tỏ tình, tâm sự ra sao? Tôi nghe anh Trường Vũ hát Bolero giọng quá ngọt, phụ nữ nghe xong là rã rời, nên tôi nghĩ anh ấy mà tỏ tình là hay lắm".

Trường Vũ nói luôn: "Tôi đâu có ai để tỏ tình, lấy vợ là lấy đại thôi chứ có tỏ tình gì đâu. Tôi không biết tỏ tình".

Cả Như Quỳnh và Trác Thúy Miêu đều vô cùng bất ngờ trước tiết lộ này của Trường Vũ.



