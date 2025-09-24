Trương Vô Kỵ hay Quách Tĩnh là cao thủ mạnh nhất được Kim Dung chọn

Đáp án đúng là: C. Trương Vô Kỵ
Giải thích: Năm 1999, trong một cuộc trò chuyện, Kim Dung khẳng định Trương Vô Kỵ là nhân vật chính mạnh nhất. Trương Vô Kỵ khi mới ngoài 20 tuổi đã nắm giữ nhiều tuyệt kỹ hiếm có, như Càn khôn đại na di là môn võ uy trấn của Minh giáo. Sau đó, chàng còn được Trương Tam Phong trực tiếp truyền dạy Thái cực quyền và Thái cực kiếm, giúp võ học đạt đến tầm thượng thừa. Điều này cho thấy sức mạnh của Trương Vô Kỵ được chính tác giả xác nhận.
Đáp án đúng là: A. Quách Tĩnh
Giải thích: Trong bài phát biểu năm 2001, Kim Dung khẳng định Quách Tĩnh là nhân vật chính mạnh mẽ nhất. Quách Tĩnh được Chu Bá Thông truyền dạy Song Thủ Hỗ Bác và Không Minh Quyền, đồng thời lĩnh hội toàn bộ Cửu Âm chân kinh là một bộ bí kíp võ công tối thượng. Nhờ đó, Quách Tĩnh vừa có nội lực thâm hậu vừa có hệ thống chiêu thức toàn diện. Đây là lý do Kim Dung xem Quách Tĩnh như biểu tượng cao thủ toàn diện nhất của chính phái võ lâm.
Đáp án đúng là: B. Vì Dương Quá, Thạch Phá Thiên mới mạnh hơn
Giải thích: Dù Kim Dung xác nhận Trương Vô Kỵ và Quách Tĩnh là cao thủ mạnh nhất, nhiều độc giả phản đối. Lý do chính là họ tin rằng Dương Quá với kiếm pháp Độc Cô Cầu Bại, và Thạch Phá Thiên với nội lực vượt xa tưởng tượng, mới thật sự xứng đáng giữ ngôi vị số một. Tranh luận này cho thấy sự đa chiều và sức hút lâu dài của thế giới võ hiệp Kim Dung.