Trương Vô Kỵ hay Quách Tĩnh là cao thủ mạnh nhất được Kim Dung chọn

Giải thích: Năm 1999, trong một cuộc trò chuyện, Kim Dung khẳng định Trương Vô Kỵ là nhân vật chính mạnh nhất. Trương Vô Kỵ khi mới ngoài 20 tuổi đã nắm giữ nhiều tuyệt kỹ hiếm có, như Càn khôn đại na di là môn võ uy trấn của Minh giáo. Sau đó, chàng còn được Trương Tam Phong trực tiếp truyền dạy Thái cực quyền và Thái cực kiếm, giúp võ học đạt đến tầm thượng thừa. Điều này cho thấy sức mạnh của Trương Vô Kỵ được chính tác giả xác nhận.

Hỏi 1: Kim Dung từng công khai thừa nhận ai là nhân vật chính mạnh nhất trong các tác phẩm của mình?

Kim Dung từng thừa nhận có hai nhân vật chính mà ông cho là mạnh nhất. (Ảnh: Sohu)

Giải thích: Trong bài phát biểu năm 2001, Kim Dung khẳng định Quách Tĩnh là nhân vật chính mạnh mẽ nhất. Quách Tĩnh được Chu Bá Thông truyền dạy Song Thủ Hỗ Bác và Không Minh Quyền, đồng thời lĩnh hội toàn bộ Cửu Âm chân kinh là một bộ bí kíp võ công tối thượng. Nhờ đó, Quách Tĩnh vừa có nội lực thâm hậu vừa có hệ thống chiêu thức toàn diện. Đây là lý do Kim Dung xem Quách Tĩnh như biểu tượng cao thủ toàn diện nhất của chính phái võ lâm.

Hỏi 2: Năm 2001, khi phát biểu tại Đại học Chiết Giang, Kim Dung lại cho rằng nhân vật nào là cao thủ mạnh nhất?

Hỏi 3: Vì sao nhiều độc giả phản đối khi Kim Dung chọn Trương Vô Kỵ và Quách Tĩnh là mạnh nhất?

A. Vì cả hai đều thuộc chính phái nên dễ bị thiên vị sai B. Vì Dương Quá, Thạch Phá Thiên mới mạnh hơn đúng C. Vì Quách Tĩnh chỉ nắm một phần Cửu Âm chân kinh sai D. Vì Trương Vô Kỵ chưa chứng minh được sức mạnh thực chiến sai