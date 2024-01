Trong những năm qua, rất nhiều các nghệ sĩ trên toàn thế giới - nhằm tăng thêm sự ấn tượng cho các tiết mục biểu diễn của mình - đã không ngại nguy hiểm thực hiện những màn nhào lộn trên không trung. Có thể kể đến những pha nhào lộn bất hủ trên không của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Pink cho đến những màn nhào lộn của ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Thái Y Lâm. Và theo thời gian, có vẻ như các ngôi sao đang cố gắng vượt mặt nhau trong các chuyến lưu diễn hòa nhạc của họ.

Và Trương Vệ Kiện chính là nghệ sĩ tiếp theo thực hiện pha nhào lộn trên không này. Và vấn đề là lần này có vẻ như diễn viên kiêm ca sĩ đình đám của Hong Kong (Trung Quốc) đã bất chấp tử thần nhằm mang đến một phần trình diễn siêu ngầu trong buổi hòa nhạc "You Are Worth The Wait" diễn ra vào ngày 12 tháng 2 tại Ma Cao của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như dự kiến.

Trong một đoạn video về buổi tập được lan truyền trực tuyến vào thứ Năm tuần trước (25/1) cho thấy Trương Vệ Kiện chơi một cây đại dương cầm giữa không trung trong khi cả người và đàn được xoay 360 độ. Mọi thứ trở nên tồi tệ khi chiếc đàn piano bất ngờ rơi xuống cùng với Trương Vệ Kiện ở ngay bên dưới nó. Những người trong ê-kíp đã nhanh chóng lao tới để cứu Trương Vệ Kiện và kiểm tra xem anh có bị thương nặng không.

Một ngày sau khi video trên được lan truyền, Trương Vệ Kiện đã lên mạng xã hội X (Twitter) để trấn an người hâm mộ và nói rằng anh vẫn ổn. Anh cũng chia sẻ ba bức ảnh của mình với con mèo cùng chú thích: "Xin hãy yên tâm vì tôi ổn và có tinh thần tốt. Hôm nay tôi đã có thêm một thành viên mới cho gia đình mình".