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Trương Trọng Hiếu mang quốc phục 15 kg đến Mister Global 2026

Như Mộng
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Trương Trọng Hiếu sẽ trình diễn "Vũ Hóa Đồng Thăng", bộ quốc phục lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử cho phần thi Trang phục dân tộc tại Mister Global 2026 sẽ diễn ra ở Thái Lan.

Trước đêm thi Trang phục dân tộc tại Mister Global 2026 vào ngày 8/10, đại diện Việt Nam Trương Trọng Hiếu công bố thiết kế "Vũ Hóa Đồng Thăng". Bộ trang phục nặng khoảng 15 kg, được thực hiện trong 60 ngày với sự tham gia của hàng chục nghệ nhân.

Trương Trọng Hiếu mang quốc phục 15 kg đến Mister Global 2026 - Ảnh 1.

Trang phục của Trương Trọng Hiếu lấy cảm hứng từ Chử Đồng Tử.

Thiết kế lấy cảm hứng từ Chử Đồng Tử, một trong bốn vị thánh của Tứ Bất Tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo êkíp, câu chuyện về nhân vật gắn với lòng hiếu nghĩa, tình yêu và hành trình vượt qua những giới hạn về thân phận.

Hình ảnh chiếc khố gắn với Chử Đồng Tử được đưa vào trung tâm thiết kế, kết hợp với gậy và nón thần. Họa tiết trống đồng Đông Sơn và chim Lạc cũng được sử dụng, tạo nên những chi tiết gợi nhắc văn hóa Việt.

Trương Trọng Hiếu cho biết anh muốn bộ trang phục truyền tải câu chuyện về nguồn cội thay vì chỉ tạo hiệu ứng thị giác.

"Vũ Hóa Đồng Thăng là câu chuyện về cội nguồn, nơi tôi muốn tôn vinh đạo hiếu, đức độ và tinh thần bất khuất của người Việt trước bạn bè quốc tế", anh nói.

Trương Trọng Hiếu mang quốc phục 15 kg đến Mister Global 2026 - Ảnh 2.
Trương Trọng Hiếu mang quốc phục 15 kg đến Mister Global 2026 - Ảnh 3.

Trương Trọng Hiếu và NTK Nguyễn Hùng Bảo.

Để hoàn thiện thiết kế, Trương Trọng Hiếu đồng hành cùng nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo từ những bước đầu. Êkíp dành khoảng nửa tháng nghiên cứu tư liệu lịch sử, xây dựng hình khối và điều chỉnh phom dáng trước khi bước vào giai đoạn chế tác.

Một tháng rưỡi tiếp theo, hàng chục nghệ nhân làm việc để hoàn thiện các chi tiết của bộ trang phục. Những mảng họa tiết kim khí, hoa văn chim Lạc và phần đính kết được thực hiện thủ công.

"Nhìn từng chi tiết hoa văn được các nghệ nhân thêu tay chỉn chu suốt hai tháng, tôi càng thấm thía giá trị và tâm huyết của cả êkíp gửi gắm vào bộ trang phục này", Trương Trọng Hiếu chia sẻ.

Trương Trọng Hiếu mang quốc phục 15 kg đến Mister Global 2026 - Ảnh 4.

Trọng lượng 15 kg cùng kết cấu nhiều lớp khiến thiết kế đặt ra yêu cầu về thể lực và khả năng kiểm soát hình thể của người trình diễn. Trương Trọng Hiếu cao 1,85 m, số đo 102-78-100 cm. Anh cho biết đã tập luyện hình thể và catwalk để làm quen với bộ trang phục trước khi bước lên sân khấu.

Nam người mẫu cho rằng trọng lượng của bộ đồ không phải trở ngại trong phần thi. "15 kg không phải là trở ngại, mà là sức nặng của niềm tự hào dân tộc đang đặt trên vai mình", anh nói.

Chung kết Mister Global 2026 diễn ra ngày 10/10 tại Thái Lan với sự tham gia của 40 thí sinh quốc tế.

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Tags

Trương Trọng Hiếu

Vũ Hóa Đồng Thăng

Mister Global 2026

Thái Lan

Chử Đồng Tử

Quốc phục

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