Trương Thế Vinh bị "ném đá" dữ dội vì phát biểu kém duyên với Lan Ngọc

Mới đây, mạng xã hội bùng nổ khi Trương Thế Vinh đăng tải bức ảnh ghép Lan Ngọc cùng nhân vật Ultraman với dòng trạng thái "Anh em hiểu ý Lan Ngọc chứ?". Ngay lập tức, bài đăng gây tranh cãi dữ dội.

Hàng loạt bình luận cho rằng cách trêu đùa của Trương Thế Vinh không chỉ kém duyên mà còn gây phản cảm, bởi việc đem ngoại hình và cơ thể phụ nữ ra làm trò cười vốn không bao giờ phù hợp. Nhiều ý kiến nhấn mạnh nghệ sĩ với lượng người theo dõi lớn càng cần phải ý thức hơn về hành vi của mình, tránh biến "hài hước" thành "khiếm nhã".

Trương Thế Vinh bị chỉ trích dữ dội vì màn trêu đùa kém duyên với Lan Ngọc

Trước làn sóng phản ứng tiêu cực, Trương Thế Vinh đã phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Nam diễn viên chia sẻ: "Mới biết là sáng giờ Ngọc bị la quá, xưa giờ Ngọc hay chọc tôi, nay tính chọc lại tí mà thấy nhiều trang tiêu cực quá hà". Anh khẳng định việc đăng ảnh chỉ nhằm mục đích trêu đùa lại Lan Ngọc như một đồng nghiệp thân thiết, nhưng không ngờ lại tạo ra hiểu lầm lớn trên mạng xã hội.

Dù đã lên tiếng giải thích, sự việc vẫn khiến cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến. Một số cho rằng đây chỉ là trò đùa nội bộ giữa hai nghệ sĩ vốn quen chọc ghẹo nhau, nhưng phần đông khán giả vẫn cho rằng nghệ sĩ cần cẩn trọng hơn khi đưa ra lời nói, hình ảnh liên quan đến ngoại hình phụ nữ.

Một số ý kiến gay gắt: "Đùa kiểu này không vui chút nào, lại còn là đồng nghiệp nữ", "Không nghĩ Trương Thế Vinh lại có màn pha trò nhạy cảm thế này", "Nổi tiếng rồi mà không giữ hình ảnh thì dễ mất điểm lắm". Thậm chí có người thẳng thắn yêu cầu nam diễn viên công khai xin lỗi Lan Ngọc thay vì chỉ viết status giải thích.

Trương Thế Vinh lên tiếng giải thích nhưng cư dân mạng vẫn không thôi tranh cãi

Đây không phải lần đầu tiên Trương Thế Vinh gây tranh cãi vì phát ngôn kém duyên với Lan Ngọc. Vào tháng 2 năm ngoái, trong số phát sóng của 7 nụ cười xuân, khi khách mời Minh Dự bày tỏ mong muốn được về đội của Trương Thế Vinh và Tiến Luật thì Ninh Dương Lan Ngọc nói: "Em nghĩ anh Vinh với anh Luật sẽ làm được gì?".

Sau đó, Trương Thế Vinh đối đáp với Ninh Dương Lan Ngọc rằng: "Em biết tại sao người ta gọi em là bị loại khỏi nền giáo dục không? Vì mất dạy quá". Câu nói của nam diễn viên khiến trường quay "đứng hình", đặc biệt là Lan Ngọc. Lâm Vỹ Dạ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên vì Trương Thế Vinh chưa bao giờ nói những lời như vậy trước đây. Trong khi đó, Trường Giang nhận xét: "Quá nặng nề...".

Trương Thế Vinh từng bị "ném đá" vì dùng từ ngữ thô tục với Lan Ngọc

Phát ngôn của Trương Thế Vinh trong lúc trêu đùa Lan Ngọc bị nhận xét là quá thô, thiếu sự tinh tế và lịch sự dành cho phụ nữ. Nhiều khán giả cho rằng câu nói "khơi mào" của Lan Ngọc vốn chỉ mang tính hài hước, tạo không khí vui vẻ cho chương trình, hoàn toàn không đáng bị đáp trả bằng cách dùng từ nặng nề như vậy.

Dù Trương Thế Vinh và Lan Ngọc vốn thân thiết ngoài đời, song netizen vẫn cho rằng nam ca sĩ nên cẩn trọng hơn trong cách chọn lựa ngôn từ, nhất là khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Bởi lẽ, việc dùng từ chưa chuẩn mực trong một chương trình giải trí đông người theo dõi như 7 Nụ Cười Xuân có thể ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Đối diện với tranh cãi, Lan Ngọc cũng đã lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô và Trương Thế Vinh là đồng nghiệp thân thiết, thường xuyên chọc ghẹo nhau nên không hề cảm thấy khó chịu. "Tôi vừa mới biết về vụ việc. Tôi thấy bình thường vì cả hai là anh em thân thiết, hay giỡn với nhau, chứ anh Vinh không có ý gì đâu. Mong cả nhà vui vẻ nha. Trong chương trình, tôi đã phạt anh Vinh ăn bột nên cả nhà đừng la anh ấy nữa tội nghiệp lắm", Ninh Dương Lan Ngọc bày tỏ.