Nữ nghệ sĩ sở hữu biệt thự từ TP.HCM đến Khánh Hòa, U40 đẹp như 20, được thiếu gia kém tuổi cưng chiều

"Ngọc nữ" đa tài của màn ảnh Việt

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ hot girl đời đầu. Với vẻ đẹp trong sáng và học vấn đáng nể, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng từ khi mới ngoài đôi mươi, và được mệnh danh là "ngọc nữ của màn ảnh Việt".

Midu được mệnh danh là ngọc nữ của màn ảnh Việt

Khác với nhiều gương mặt chỉ dừng lại ở danh xưng hot girl, Midu xây dựng sự nghiệp đa dạng, bền vững. Cô thi đỗ Đại học Kiến trúc TP.HCM, ngành Thiết kế thời trang, và tốt nghiệp năm 2013.

Sau đó, Midu tiếp tục theo học bậc cao học và đạt thành tích á khoa Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Văn Lang. Đây là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực học tập nghiêm túc, không dựa dẫm vào hào quang showbiz.

Trên màn ảnh, Midu để lại dấu ấn với những vai diễn trong Những thiên thần áo trắng (2009), Cô nàng tóc rối (2010), và đặc biệt là Thiên mệnh anh hùng (2012) - bộ phim điện ảnh giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất. Song song với phim ảnh, Midu cũng tham gia chụp ảnh quảng cáo, dẫn chương trình và nhiều hoạt động giải trí khác.

Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của mỹ nhân sinh năm 1989

Ngoài nghệ thuật, Midu còn khẳng định bản lĩnh kinh doanh. Cô mở thương hiệu thời trang riêng từ khi còn rất trẻ, sau đó mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm. Đặc biệt, Midu được biết đến là một trong những nghệ sĩ “mát tay” trong đầu tư bất động sản. Cô từng gây chú ý khi mua liền 3 căn hộ cao cấp tại TP.HCM để đầu tư.

Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Midu đang sở hữu 3 căn hộ hạng sang cùng nhiều lô đất rải rác khắp các tỉnh thành như TP.HCM, Cam Ranh (Khánh Hòa) và Đà Lạt. Nữ diễn viên tiết lộ, cô thường mua đất hoặc mua nhà sau đó tu sửa và cho thuê hoặc rao bán.

Trong một gameshow, Tiến Luật cũng từng chia sẻ về độ giàu có của đàn em: "Midu rất giàu, có 4 - 5 căn nhà rồi, buôn bất động sản rất phát đạt. Midu đăng Facebook chỉ để bán nhà, dành cả thanh xuân để rao bán nhà".

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Midu còn sở hữu học vấn đáng nể và "mát tay" kinh doanh

Midu hiện còn đảm nhận vai trò giảng viên đại học, giảng dạy thiết kế thời trang. Hình ảnh một nữ nghệ sĩ vừa xinh đẹp, vừa trí tuệ, vừa thành đạt trong nhiều lĩnh vực khiến Midu trở thành hình mẫu của phụ nữ hiện đại, độc lập và đa tài.

U40 được chồng thiếu gia cưng chiều, sở hữu nhiều bất động sản

Dù nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nhưng Midu từng rất kín tiếng về đời tư. Sau nhiều năm khiến công chúng tò mò, đến năm 2024 cô chính thức công khai tình yêu với Minh Đạt - một thiếu gia sinh năm 1990, kém cô một tuổi. Anh từng du học thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và hiện giữ vị trí quản lý trong công ty hoạt động trong lĩnh vực nhựa.

Midu và chồng thiếu gia

Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn ấm cúng tại Đà Lạt vào tháng 5/2024, sau đó làm đám cưới hoành tráng ở TP.HCM ngày 29/6/2024. Hôn lễ quy tụ đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân và nhanh chóng trở thành sự kiện giải trí nổi bật.

Sau hôn nhân, Midu thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên ông xã thiếu gia. Vợ chồng cô đang sống trong căn biệt thự sang trọng, hiện đại, có hồ bơi và khu vườn xanh mát, rộng rãi tại TP.HCM. Ngôi nhà được trang trí tinh tế với gam màu nhẹ nhàng, mang phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng.

Một số hình ảnh trong biệt thự sang trọng của vợ chồng Midu

Vợ chồng Midu cũng thường xuyên đi du lịch, từ những chuyến nghỉ dưỡng trong nước như Đà Lạt, Nha Trang đến các điểm quốc tế. Cuộc sống của họ được ví như “trăng mật kéo dài” khi liên tục xuất hiện bên nhau tại những resort, khách sạn sang trọng.

Chồng Midu nổi tiếng là người hiền lành, tâm lý, luôn ủng hộ sự nghiệp của vợ. Trong mắt công chúng, anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp Midu thêm tự tin và thăng hoa cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Midu được chồng kém tuổi hết mực yêu thương, chiều chuộng

Nhiều khán giả còn nhận xét rằng từ khi kết hôn, nhan sắc của Midu ngày càng “lên hương”, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc và thần thái trẻ trung hơn trước. Dù đã bước sang tuổi 36, cô vẫn giữ được làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn, gợi cảm và thần thái rạng rỡ như thiếu nữ.

Midu tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc là ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao nhẹ nhàng như yoga và pilates, đồng thời chăm sóc da kỹ lưỡng. Cô cũng thường xuyên duy trì lối sống tích cực, ngủ đủ giấc và giữ tâm lý thoải mái. Ngoài ra chính sự bình yên trong hôn nhân cùng tình yêu của chồng cũng góp phần giúp Midu ngày càng trẻ đẹp.