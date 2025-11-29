Trưởng phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Ngày 29/11, Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cục Cảnh sát Hình sự), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Đại tá Lê Đức Trung, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Đại tá Lê Đức Trung sinh năm 1975, quê quán xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Ông Trung có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự, trải qua nhiều vị trí khác nhau.

Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự.

Thượng tá 41 tuổi làm Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/11, tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng (SN 1984, quê Hải Phòng), có trình độ Thạc sỹ Cảnh sát Nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Thanh Tùng có thời gian dài công tác trong lực lượng Công an Nhân dân và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy quan trọng tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng được đánh giá cao ở bản lĩnh nghiệp vụ, năng lực điều tra các vụ án phức tạp thuộc lĩnh vực kinh tế và đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Quảng Ninh có tân Giám đốc Công an tỉnh 47 tuổi

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế Bộ Công an với cương vị Phó Cục trưởng.

Từ ngày 1/1/2025, ông được điều động giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho đến khi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, Thiếu tướng Trần Văn Phúc, nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được Ban Bí thư điều động nhận nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.