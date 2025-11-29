HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Đêm nay, nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục giảm

Duy Anh |

Theo dự báo, miền Bắc sẽ duy trì thời tiết rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 7 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết duy trì ở trạng thái đêm không mưa, ngày nắng hanh, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo, từ nay đến 30/11, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 11-12 độ C, ban đêm nhiệt độ tiếp tục giảm, thấp nhất dưới 7 độ C.

Sang đầu tháng 12, thời tiết sẽ ấm dần, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-19 độ C.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc giảm xuống thấp nhâ - Ảnh 1.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng hanh và rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Hà Nội mới)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29 và ngày 30/11

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 8-26 độ, có nơi dưới 7 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Nhiệt độ từ 11-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-29 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

