Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện, lắp camera ở nơi 'tế nhị'

Ngày 25/12, theo nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có kết luận về nội dung tố cáo đối với bà La Bích Ly, Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc (nay là Trạm Y tế), thuộc Trung tâm Y tế Trần Văn Thời . Kết quả xác minh cho thấy, cả 5 nội dung tố cáo đều đúng.

Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, Cà Mau (Ảnh minh hoạ).

Theo kết luận, bà La Bích Ly bị tố cáo có hành vi không gương mẫu, được hưởng phụ cấp thường trực hằng tháng nhưng không tới cơ quan trực đêm. Qua xác minh, bà Ly có tham gia trực lãnh đạo nhưng không thường trực tại phòng khám, vẫn nhận tiền phụ cấp thường trực là không đúng quy định. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế Trần Văn Thời thu hồi số tiền chi trả không đúng cho bà Ly.

Bà La Bích Ly cũng bị tố cáo chỉ đạo ký giấy chuyển viện trước khi có bệnh nhân, không chủ trì tổ chức hội chẩn. Qua làm việc, bà Ly xác nhận và Tổ xác minh cũng thu được giấy tương tự bà Ly ký và đóng dấu giấy chuyển viện nhưng chưa có nội dung.

Một nội dung khác, bà Ly đi du lịch Côn Đảo tháng 4/2023 nhưng vẫn lên lịch trực để nhận tiền công trực những ngày nghỉ. Sở Y tế xác định, thời gian bà Ly vắng mặt tại cơ quan chưa được cấp có thẩm quyền duyệt phép, việc lên lịch trực nhưng tự ý nghỉ là trái quy định.

Đáng chú ý, bà La Bích Ly cho gắn camera tại phòng tiếp nhận bệnh nhân Sản - Phụ khoa là chưa phù hợp, ảnh hưởng đến sự bí mật, tế nhị , riêng tư của bệnh nhân.

Từ kết quả kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Trần Văn Thời kiểm điểm, có hình thức kỷ luật đối với bà Ly với các sai phạm trên.