Trương Phi và Quan Vũ mạnh ngang Lữ Bố, nhưng liên thủ 30 hiệp vẫn không thể đánh bại: Lý do thực là gì?

Tam Anh chiến Lữ Bố

Hồi thứ năm "Tam Anh chiến Lữ Bố" trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa được xem là một trong những màn võ thuật đặc sắc nhất. Bấy giờ, liên minh 18 chư hầu tiến quân đến ải Hổ Lao, và tại đây, họ chạm trán với vị tướng dũng mãnh được mệnh danh là "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố". Lữ Bố đầu đội mũ trụ tử kim, mình khoác chiến bào đỏ rực, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, cưỡi trên lưng ngựa Xích Thố hí vang trời, uy phong lẫm liệt đứng trước trận chiến.

Lữ Bố đầu đội mũ trụ tử kim, mình khoác chiến bào đỏ rực, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, cưỡi trên lưng ngựa Xích Thố hí vang trời, uy phong lẫm liệt đứng trước trận chiến. (Ảnh: Sohu)

Tiên phong của liên quân, Phương Duyệt xông pha ra trận, nhưng chưa đầy năm hiệp đã bị Lữ Bố đâm chết. Kế đến, Mục Thuận, bộ tướng của thái thú Thượng Đảng còn thảm hại hơn khi chỉ trong một hiệp đã bỏ mạng. Võ An Quốc, mãnh tướng dưới trướng thái thú Bắc Hải Khổng Dung, múa đôi thiết chùy nghênh chiến nhưng chưa đầy mười hiệp đã bị Lữ Bố chém đứt tay, trọng thương tháo chạy.

Chứng kiến liên tiếp các tướng lĩnh bại trận, thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản đích thân xông ra. Ông ta mình mặc áo giáp bạc, tay cầm một cây giáo dài, giao tranh với Lữ Bố vài hiệp nhưng đã đuối sức phải tháo chạy. Trong lúc nguy cấp, suýt chút nữa bị Lữ Bố đuổi kịp, thì Trương Phi cưỡi ngựa xông ra, tay vung ngọn Bát Xà Mâu, kịp thời giải cứu Công Tôn Toản.

Trận chiến giữa Trương Phi và Lữ Bố vô cùng khốc liệt. (Ảnh: Sohu)

Trận chiến giữa Trương Phi và Lữ Bố vô cùng khốc liệt. Trương Phi mắt trợn tròn, râu dựng ngược, múa Bát Xà Mâu vun vút như gió, còn Lữ Bố thì bình tĩnh ứng phó, Phương Thiên Họa Kích xoay như rồng bay phượng múa. Hai người kịch chiến hơn năm mươi hiệp, đánh nhau đến nỗi đất rung trời chuyển, bụi bay mù mịt, nhưng vẫn bất phân thắng bại.

Thấy vậy, Quan Vũ thúc ngựa xông vào, tay vung thanh Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng 82 cân gia nhập cuộc chiến. Ba con ngựa tạo thành thế trận hình chữ T, một luồng kiếm và đao, tiếp tục giao tranh thêm ba mươi hiệp nữa, nhưng Lữ Bố vẫn ung dung như thường.

Ba anh em vây chặt Lữ Bố, Lữ Bố chống đỡ vất vả, cuối cùng giả vờ đánh một kích, thừa lúc Lưu Bị né tránh, phá vỡ vòng vây, kéo lê Họa Kích chạy về ải. (Ảnh: Sohu)

Lúc này, Lưu Bị tay cầm song kiếm, cưỡi ngựa từ sườn xông vào. Ba anh em vây chặt Lữ Bố, thay phiên nhau tấn công như chong chóng. Lữ Bố chống đỡ vất vả, cuối cùng giả vờ đánh một kích, thừa lúc Lưu Bị né tránh, phá vỡ vòng vây, kéo lê Họa Kích chạy về ải.

Lý giải sự thực việc Trương Phi và Quan Vũ liên thủ không đánh bại được Lữ Bố

Qua trận chiến kinh thiên động địa này, có thể thấy rằng ngay cả những mãnh tướng như Quan Vũ và Trương Phi cũng khó lòng đánh bại Lữ Bố trong một trận đấu tay đôi. Việc Trương Phi có thể cầm cự với Lữ Bố năm mươi hiệp mà không phân thắng bại cho thấy võ nghệ của hai người chỉ ngang nhau.

Điều này một lần nữa được chứng minh trong trận chiến ở Từ Châu. Khi đó, Trương Phi đang say rượu, nhưng Lữ Bố vẫn e ngại sức mạnh của ông nên không dám ép quá, để cho Trương Phi phá vây chạy thoát. Sau đó, ở Tiểu Bái, Trương Phi lại một lần nữa giao tranh với Lữ Bố hơn trăm hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.

Trương Phi đang say rượu, nhưng Lữ Bố vẫn e ngại sức mạnh của ông nên không dám ép quá, để cho Trương Phi phá vây chạy thoát. (Ảnh: Sohu)

Võ nghệ của Quan Vũ cũng tương đương với Trương Phi, đã từng giao đấu ngang tài ngang sức với Lữ Bố trong trận chiến ở Hạ Bì. Như vậy, có thể thấy rằng bất kỳ ai trong hai người Quan Vũ và Trương Phi cũng chỉ kém Lữ Bố một chút. Vậy tại sao hai người liên thủ ba mươi hiệp vẫn không thể chiến thắng?

Theo Sohu và Sina, điều này thực ra phù hợp với bối cảnh võ thuật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: ngay cả khi có sự chênh lệch về thực lực, thường phải mất hơn hai mươi hiệp mới có thể phân định thắng bại. Lữ Bố, với tư cách là một cao thủ hàng đầu, việc có thể chống đỡ được ba mươi hiệp dưới sự tấn công dồn dập của Quan Vũ và Trương Phi là điều hoàn toàn bình thường.

Ngay cả khi không có Lưu Bị trợ giúp, Lữ Bố cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại dưới sự tấn công liên tục của Quan Vũ và Trương Phi. (Ảnh: Sohu)

Cần lưu ý rằng võ nghệ của Lưu Bị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa chỉ được xếp vào hạng khá, không ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận chiến. Ngay cả khi không có Lưu Bị trợ giúp, Lữ Bố cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại dưới sự tấn công liên tục của Quan Vũ và Trương Phi.

Trận chiến Tam Anh chiến Lữ Bố kinh điển này không chỉ thể hiện võ nghệ tuyệt đỉnh của Lữ Bố, mà còn làm nổi bật tình nghĩa anh em sâu nặng của Lưu, Quan, Trương, trở thành một trong những chương hồi đáng nhớ nhất của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

