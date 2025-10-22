Trương Phi có thể giết chết Triệu Vân bằng một mũi giáo hay không: Trương Cáp và Hứa Chử biết rõ đáp án

Bí ẩn sức mạnh của Trương Phi và các võ tướng số 1 Tam Quốc

Trong trận chiến nổi tiếng Trường Bản, đã xảy ra một tình huống ít ai biết đến. Khi đó, Trương Phi lầm tưởng rằng Triệu Vân đã đầu quân cho địch, tức giận tuyên bố rằng: "Nếu gặp Triệu Vân, ta sẽ dùng một mũi giáo giết hắn!" May mắn là Lưu Bị kịp thời can ngăn, tránh được một bi kịch huynh đệ tương tàn. Tuy nhiên, một câu hỏi đầy thú vị luôn ám ảnh người đọc: Nếu Trương Phi thực sự ra tay, liệu ông có thể thực hiện lời nói, dùng một mũi giáo giết chết Triệu Vân như đã tuyên bố?

Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta cần so sánh với ba nhân vật chủ chốt là Trương Cáp, Trương Nhiệm và Hứa Chử. Ba vị tướng này từng đối mặt trực tiếp với Triệu Vân và Trương Phi, và đều sống sót ra về, là những "thước đo" lý tưởng cho sức mạnh thực sự của hai người này.

Trương Cáp trong trận chiến ở Giang Tây

Trương Cáp, một trong Tứ trụ Hà Bắc của Tào Ngụy, cũng là một trong những võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Trong trận Nhượng Sơn, khi Triệu Vân đã mệt mỏi vì chiến đấu liên tục nhưng chỉ sau 30 hiệp, Triệu Vân đã đánh bại Trương Cáp và ngay lập tức giết chết đồng đội của Trương Cáp là Cao Lãm. Đến trận Trận Trường Bản, Trương Cáp tưởng Triệu Vân đang bế Lưu Thiện, thuận lợi sẽ tấn công được, nhưng sau khi giao chiến, Trương Cáp lại hoảng sợ và tháo chạy.

Điều đáng nói là trong trận Hán Thủy, Triệu Vân đơn độc chiến đấu với Trương Cáp, và dù quân số áp đảo, Trương Cáp vẫn chùn bước, chỉ miễn cưỡng tấn công dưới sự giám sát trực tiếp của Tào Tháo.

Ngược lại, khi đối mặt với Trương Phi, Trương Cáp dám tuyên bố sẽ bắt sống Trương Phi, thậm chí giao chiến với Trương Phi 50 hiệp mà không phân thắng bại. So với Triệu Vân, rõ ràng Trương Cáp thua kém hơn hẳn.

Trương Nhiệm: "Độc kế" khiến Bàng Thống chết thảm

Trương Nhiệm, một trong những võ tướng lợi hại của Lưu Chương, là người khiến Bàng Thống chết trong cuộc chiến tại Lạc Phượng Pha. Mặc dù võ công của Trương Nhiệm không bằng Trương Phi, nhưng khi đối mặt ông ta lại dùng chiến thuật "giả thua" để dụ Trương Phi vào thế hiểm, khiến Trương Phi lâm vào tình huống nguy hiểm. Rất may là Triệu Vân đã kịp thời cứu Trương Phi, giải vây cho ông. Trận chiến này là một minh chứng cho khả năng chiến đấu và xử lý tình huống của Triệu Vân khi cần thiết.

Hứa Chử: Dũng mãnh nhưng khi đối mặt với Triệu Vân

Hứa Chử, một trong những tướng mạnh của Tào Ngụy, đã giao đấu với Trương Phi nhiều lần và thường thất thế, nhưng ông vẫn không hề nản chí. Tuy nhiên, khi gặp Triệu Vân trong trận Giang Sơn lại hoàn toàn khác. Trong vòng vài chiêu, Triệu Vân đã khiến Hứa Chử phải rơi vào thế phòng thủ và gần như bị áp đảo hoàn toàn. Từ đó, Hứa Chử luôn né tránh giao chiến trực tiếp với Triệu Vân, trong khi với Trương Phi, ông không ngại tham chiến. Điều này cho thấy Triệu Vân sở hữu khả năng chiến đấu vượt trội và tinh thần chiến đấu kiên cường hơn Trương Phi.

Theo Sohu và Sina, Trương Phi không thể giết chết Triệu Vân trong một trận đấu công bằng

Dựa trên ba nhân vật có sức mạnh ngang ngửa với Triệu Vân và Trương Phi, có thể thấy Triệu Vân có những ưu thế rõ rệt về khả năng ứng biến, sức mạnh và kỹ năng trong các trận đấu thực sự. Nếu Trương Phi và Triệu Vân đối đầu trực tiếp, Trương Phi khó có thể giết được Triệu Vân bằng một mũi giáo, dù ông có tuyên bố mạnh miệng.

