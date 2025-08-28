Trưởng nhóm Mắt Ngọc tuổi 42: Đẳng cấp giọng hát không kém cạnh diva

Hình ảnh tuổi thơ gắn liền với ký ức khán giả



Kể từ khi rời nhóm Mắt Ngọc để bắt đầu hành trình solo, ca sĩ Thanh Ngọc vẫn luôn là cái tên được khán giả yêu mến. Xuất hiện trong Chuyện tối cùng sao, nữ ca sĩ đã có dịp trải lòng về hành trình trưởng thành trong những năm hoạt động nghệ thuật ở đa dạng vai trò.

Thanh Ngọc

Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, Thanh Ngọc bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Từ năm 3 – 4 tuổi, chị đã yêu thích ca hát và bắt đầu học piano tại Nhà Thiếu Nhi Thành Phố. Cơ duyên đến khi cô tham gia đội ca thiếu nhi và sau đó trở thành thành viên trụ cột của nhóm nhạc Mắt Ngọc.

Thanh Ngọc cho biết: "Thời gian đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là được hát, được chơi cùng bạn bè. Không ngờ đó lại là bước khởi đầu của một hành trình dài trong nghệ thuật".

Bắt đầu từ năm 1998, Thanh Ngọc cùng Mắt Ngọc vang danh qua nhiều bài hát như: Vào đời, Nhớ ơn thầy cô, Lời nhắn nhủ dễ thương,...

Năm 2004, Thanh Ngọc rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo, đây là một quyết định đầy thách thức đối với một nghệ sĩ đã có khoảng thời gian dài gắn bó hình ảnh với nhóm nhạc tên tuổi.

Nữ ca sĩ thừa nhận: "Áp lực lớn nhất là phải xây dựng dấu ấn cá nhân, vượt khỏi cái bóng quá lớn của nhóm".

Nhóm Mắt Ngọc

May mắn thay, những nỗi lo và áp lực không diễn ra quá lâu với Thanh Ngọc. Năm 2005, cô tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM và gây ấn tượng khi đạt giải Nhì.

Qua đó, Thanh Ngọc khẳng định giọng hát nội lực và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Thành công này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Thanh Ngọc với tư cách ca sĩ độc lập.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Thanh Ngọc còn thử sức với điện ảnh, truyền hình và đảm nhiệm vai trò MC, giám khảo trong nhiều chương trình lớn. Cô từng đạt Giải Mai Vàng 2009 dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim Ký ức mong manh, giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 30 với phim Mẹ chồng nàng dâu.

Ở vai trò giám khảo, cô được đánh giá là người truyền cảm hứng tích cực nhờ kinh nghiệm đa dạng và tư duy hiện đại.

Thanh Ngọc tại Chị đẹp

Trở lại ở tuổi 42 và khẳng định đẳng cấp giọng hát

Sau thời gian dài ở ẩn để tập trung cho gia đình, Thanh Ngọc chính thức trở lại đường đua âm nhạc khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1. Đứng trên sân khấu cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi, ca sĩ Thanh Ngọc vẫn tỏa sáng như thuở ban đầu, với giọng hát ngọt ngào và trong trẻo, không hề phai nhạt theo thời gian.

Tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thanh Ngọc chứng minh cho mọi người thấy đẳng cấp vocal của mình, không hề thua kém bất cứ diva nào, kể cả khi đứng chung với Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thu Phương… Cô thể hiện kỹ thuật phức tạp, điêu luyện khiến ai cũng bất ngờ.

Sau chương trình, Thanh Ngọc tích cực chạy show và phát hành sản phẩm âm nhạc. EP Bạn lòng với ba ca khúc: Giá như vẫn là bạn, Yêu đi rồi khóc, Rất muốn quay đầu nhìn anh, mang đến hình ảnh một Thanh Ngọc trẻ trung, hiện đại và cảm xúc hơn bao giờ hết. Các bài hát đều được đầu tư sản xuất MV chỉn chu, thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần đổi mới của nữ ca sĩ.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật, Thanh Ngọc vẫn giữ sự khiêm tốn, chân thành và tinh thần học hỏi. Chị luôn mong muốn cống hiến và kết nối với khán giả qua những sản phẩm chất lượng, giàu cảm xúc.