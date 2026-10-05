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Trương Ngọc Minh Anh SN 2009 ra đầu thú

Trang Anh
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Trương Ngọc Minh Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã ngày 17/9/2026.

Công an Thành phố Hà Nội ngày 5/10 cho biết ngày 27/9/2026, Công an phường Hai Bà Trưng đã vận động thành công một đối tượng bị truy nã ra đầu thú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Trương Ngọc Minh Anh (SN 2009, nơi ở: xóm 01, thôn Hiệp Thị, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

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Đối tượng Minh Anh tại trụ sở Công an phường Hai Bà Trưng - Ảnh: Công an Hà Nội

Sau khi nắm được thông tin về đối tượng truy nã, Công an phường Hai Bà Trưng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đối tượng chấp hành quy định của pháp luật. Đến ngày 27/9/2026, Trương Ngọc Minh Anh đã đến Công an phường Hai Bà Trưng đầu thú.

Hiện Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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Tags

công an hà nội

gây rối trật tự

truy nã

Hai Bà Trưng

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